Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:06

Гладилин считает, что Соболеву непросто будет играть в атаке в «Зените»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о том, будет ли Александр Соболев основным игроком «Зенита», в случае перехода.

«Сложно говорить об этом. Все будет зависеть от его формы, в «Зените» конкуренция сильнее, чем в «Спартаке». Там в атаке непросто будет ему заиграть. Ну, если Семак его берет, значит знает, как будет его использовать», — сказал Гладилин «Евро-Футбол.Ру».

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

20 августа сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры по форварду.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Соболев выведен из состава «Спартака». Дальше — переход в «Зенит»?
Колосков заявил, что его не интересует возможный переход Соболева в «Зенит»
Орещук: «Соболев — не воспитанник «Спартака». Почему он не может перейти в «Зенит»?»
Орещук: «Соболев перейдет в «Зенит». Скоро объявят»
Павлюченко — о Соболеве: «Без разницы, куда он перейдет. Главное, чтобы такой футболист играл»
Хлестов — об отстранении Соболева: «Романцев отчислил бы сразу»
Семак прокомментировал возможный трансфер Соболева в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук: «Рано петь оды Станковичу. Абаскаль тоже хорошо начинал»

Орещук: «Почему бы Угальде не побороться за звание лучшего бомбардира сезона?»