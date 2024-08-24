Гладилин считает, что Соболеву непросто будет играть в атаке в «Зените»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о том, будет ли Александр Соболев основным игроком «Зенита», в случае перехода.

«Сложно говорить об этом. Все будет зависеть от его формы, в «Зените» конкуренция сильнее, чем в «Спартаке». Там в атаке непросто будет ему заиграть. Ну, если Семак его берет, значит знает, как будет его использовать», — сказал Гладилин «Евро-Футбол.Ру».

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

20 августа сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры по форварду.