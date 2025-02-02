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Сегодня, 03:07

Гладилин считает, что Соболеву нужно найти взаимопонимание с игроками «Зенита»

Даниил Аршавский
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможности форварда Александра Соболева раскрыться в петербургской команде.

«Если Соболев найдёт взаимопонимание с партнёрами по «Зениту», которые будут снабжать его мячами, как, например, Угальде в «Спартаке», то он будет здорово играть и забивать за петербуржцев. Поэтому он может по-новому раскрыться в «Зените», если выиграет конкуренцию у Кассьерры и других нападающих», — цитирует Гладилина Legalbet.ru.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. За 12 матчей РПЛ в составе сине-бело-голубых форвард не отличился результативными действиями. Также у него 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 5 встречах FONBET Кубка России.

Источник: Legalbet.ru
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Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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