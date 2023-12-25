Гладилин считает, что «Спартак-2» станет поставлять игроков для других клубов

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил возрождение второй команды клуба.

«Вторая команда у «Спартака» была уже не раз. Идея хорошая, но все зависит от того, как и кем она будет реализована. Из академии «Спартака» выходит много футболистов, которым нужно где-то играть. Не всем удается сразу трудоустроиться. Задумывается, что вторая команда будет промежуточным звеном. Но в нынешней ситуации она не станет трамплином для молодых игроков. Иностранные менеджеры «Спартака» нацелены на приглашение в команду легионеров и покупку уже сформировавшихся игроков. Поэтому попасть в основу через вторую команду смогут единицы. Получается, что «Спартак-2» станет поставлять игроков для других клубов. Как и было раньше. В таком случае он просто не нужен. А вот если в основная команда будет ориентирована на своих футболистов, то это правильное решение», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.