Гладилин: «Спартак» должен брать очки с «Оренбургом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Оренбурга» в первом туре РПЛ.

«Спартак» должен брать очки. Хотя у соперника костяк сохранился. Будет непростая игра, хотя сейчас каждый матч будет таковым. У москвичей много новых игроков, и поставленной игры пока нет. Будет много борьбы. Хозяева все три стартовых матча должны провести на максимуме, тогда скажется мастерство. Иначе даже с такими командами будут очковые потери", — приводит слова Гладилина «Евро-футбол.Ру».

«Спартак» встретится с «Оренбургом» в воскресенье, 23 июля. Игра пройдет на «Открытие Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.