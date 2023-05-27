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Сегодня, 17:01

Гладилин: «Спартак» — фаворит в матче с «Пари НН», у них и без Соболева достаточно исполнителей»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает красно-белых фаворитами в матче 29-го тура с «Пари НН».

«Спартак» является фаворитом в связи с тем, что у него сейчас реальные шансы на медали. Ему нужны две победы, надо обязательно обыгрывать «Нижний Новгород». Футболисты сейчас в хорошем состоянии, игра с ЦСКА это показала и вселила уверенность, что «Спартак» сейчас на эмоциональном подъеме. Хотя «Пари НН» еще имеет шансы остаться в премьер-лиге без стыковых и приложит к этому максимум усилий. Так что игра будет очень интересная. Но «Спартак» — фаворит, состав сейчас стабилизировался, у них и без Соболева достаточно исполнителей. Команда находится в хорошем эмоциональном состоянии», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Игра между «Спартаком» и «Пари НН» состоится 28 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. После 28 туров московская команда расположилась на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Клуб из Нижнего Новгорода занимает 14-е место, имея в активе 26 очков.

Нападающий красно-белых Александр Соболев пропустит матч. Футболист  дисквалифицирован на четыре игры за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/27/20537558.shtml
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