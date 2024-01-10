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РПЛ

Сегодня, 18:19

Гладилин: «Разговоры о первом или втором месте «Спартака» являются иллюзией»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о перспективах красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Все разговоры о первом или втором месте «Спартака» в этом сезоне являются иллюзией. О таком даже говорить не стоит! Зачем болельщикам морочить головы? Третье место станет лучшим из возможных на данный момент для «Спартака». Я не вижу особой разницы между условно четвертым и пятым местами в турнирной таблице, ведь в следующем сезоне нас в еврокубках не будет. Нужно готовиться к тому, что команда не будет участвовать в гонке за чемпионство, а будет бороться за бронзу», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидером чемпионата России на данный момент является «Краснодар» с 38 очками. Вторым идет «Зенит» (36), третьим — «Динамо» (32).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-razgovory-o-pervom-ili-vtorom-meste-spartaka-yavlyayutsya-illyuziej/
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ФК Спартак (Москва)
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