Гладилин считает, что «Спартак» может разгромить «Акрон»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые могут разгромить «Акрон» в матче 15-го тура РПЛ.

«Спартак» сильнее «Акрона» по всем позициям, мотивирован, понимает, что ему нужна только победа, чтобы продолжать борьбу за медали. «Спартак» победит с крупным счетом, но «Акрон» будет упираться и приложит усилия, чтобы что-то показать. «Спартак» победит с крупным счетом, если будет играть с полной самоотдачей», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между «Спартаком» и «Акроном» пройдет 10 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 15.15 по московскому времени.

После 14 туров чемпионата России «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея 25 очков. «Акрон» находится 9-м месте с 16 очками.