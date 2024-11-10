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Сегодня, 10:50

Гладилин считает, что «Спартак» может разгромить «Акрон»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые могут разгромить «Акрон» в матче 15-го тура РПЛ.

«Спартак» сильнее «Акрона» по всем позициям, мотивирован, понимает, что ему нужна только победа, чтобы продолжать борьбу за медали. «Спартак» победит с крупным счетом, но «Акрон» будет упираться и приложит усилия, чтобы что-то показать. «Спартак» победит с крупным счетом, если будет играть с полной самоотдачей», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между «Спартаком» и «Акроном» пройдет 10 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 15.15 по московскому времени.

После 14 туров чемпионата России «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея 25 очков. «Акрон» находится 9-м месте с 16 очками.

Источник: Газета.Ru
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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