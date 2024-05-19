Гладилин считает, что «Спартак» победил из-за слабой мотивации «Рубина»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Рубином» в матче 29-го тура РПЛ (3:1).

«Победа уверенная, но важно понимать, что «Рубину» уже ничего не нужно в этом сезоне. Они приехали расслабленными и откровенно не были достаточно заряженными. А вот «Спартаку» побеждать нужно было хотя бы потому что это последняя домашняя игра сезона и перед своими болельщиками нельзя было упасть в грязь лицом, как говорится. Сможет ли «Спартак» зацепиться за бронзу? Нет, я еще с прошлого года говорил, что в тройке «Спартака» не будет, и продолжаю так думать и сейчас», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

После 29 туров «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — седьмой (41 очко).