Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:15

Гладилин считает, что «Спартак» победит «Химки»

Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Химками» и красно-белыми.

«Думаю, что «Спартак» победит. «Химки» тоже сейчас укрепились опытными футболистами, они умеют играть в футбол и прибывают в хороших кондициях. В любом случае, «Спартак» фаворит в этой игре», — сказал Гладилин.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
Читайте также
Главу НОК Польши раскритиковали за объятия перед Олимпиадой с 17-летней спортсменкой
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
В ОКР пообещали изучить возможности защиты атлетов РФ после решения CAS по Валиевой
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Сестра Мандрыкина: «Фотографию на памятник Веня выбирал сам»

Сестра Мандрыкина: «Футболисты собрали для Вени деньги и отдали Марии. Она их оставила у себя. До нас ничего не дошло»