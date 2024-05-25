Гладилин считает, что «Спартак» провалил сезон из-за Абаскаля

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему считает сезон-2023/24 провальным для московского клуба.

«Неудовлетворительно, прежде всего — из-за работы Абаскаля. А вот Слишкович, который начал руководить командой после отставки Абаскаля, все свои задачи выполнил, к нему претензий никаких. Если бы это произошло раньше, «Спартак» мог бы побороться за медали. Все проблемы в игре команды были связаны с неопытностью и некомпетентностью молодого тренера Абаскаля. Подбор футболистов, финансовые вопросы, стадион, болельщики — нет проблем, «Спартак» должен бороться за чемпионство с «Зенитом», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

После 29 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.