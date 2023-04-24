Гладилин считает, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ.

«Спартак» будет стараться в матче с «Краснодаром» реабилитироваться за вылет из Кубка России, но не знаю, получится ли. «Краснодар» сейчас в хорошей форме, показывает неплохой футбол. Красно-белым будет непросто. Игра покажет, как «Спартак» справится без Джикии и Промеса», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Матч пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).