Гладилин считает, что «Спартаку» надо отпускать Абаскаля в «Кадис» и не думать

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин, отреагировал на информацию журналиста Анхеля Альвареса об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Если интересуется, надо отпускать и не думать. Пусть работает в «Кадисе». У «Кадиса» задача не вылететь, а у «Спартака» — бороться за чемпионство, выигрывать титулы. Вот для той команды Абаскаль подходящий специалист. Надо соглашаться, пока у него есть вариант. Потянет ли «Кадис» отступные? В этом-то и проблема. Когда продлевали, надо было все это учитывать, а теперь придется платить. И никуда не денутся, а он этим играет. Это его козырная карта — большая неустойка. Финансовые вопросы он решил правильно и до конца сезона должен доработать. Если Спартак его уберет, то заплатит все деньги, которые ему положены», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

20 января испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что «Кадис» рассматривает вероятность назначения 34-летнего Абаскаля на пост главного тренера команды.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые идут на пятой строчке в турнирной таблице с 30 очками в 18 играх.