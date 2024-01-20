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Сегодня, 15:54

Гладилин считает, что «Спартаку» надо отпускать Абаскаля в «Кадис» и не думать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин, отреагировал на информацию журналиста Анхеля Альвареса об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Если интересуется, надо отпускать и не думать. Пусть работает в «Кадисе». У «Кадиса» задача не вылететь, а у «Спартака» — бороться за чемпионство, выигрывать титулы. Вот для той команды Абаскаль подходящий специалист. Надо соглашаться, пока у него есть вариант. Потянет ли «Кадис» отступные? В этом-то и проблема. Когда продлевали, надо было все это учитывать, а теперь придется платить. И никуда не денутся, а он этим играет. Это его козырная карта — большая неустойка. Финансовые вопросы он решил правильно и до конца сезона должен доработать. Если Спартак его уберет, то заплатит все деньги, которые ему положены», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

20 января испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что «Кадис» рассматривает вероятность назначения 34-летнего Абаскаля на пост главного тренера команды.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые идут на пятой строчке в турнирной таблице с 30 очками в 18 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/gladilin-spartaku-nado-otpuskat-abaskalya-v-kadis-i-ne-dumat-325802/
Футбол
РПЛ
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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