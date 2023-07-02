Гладилин: «Спартаку» не нужен Габриэль Барбоза, команде стоит купить центрального защитника и опорника»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи о том, что красно-белые интересовались форвардом «Фламенго» Габриэлем Барбозой.

«Я считаю, что «Спартаку» сейчас стоит прежде всего купить центрального защитника и опорного полузащитника. Если Барбоза действительно запросил зарплату в 5,5 миллиона евро за сезон, то зачем он нужен? Но это дело «Лукойла», кому и сколько платить. Моя позиция остается прежней — форвардов в команде достаточно, а вот центрального защитника и опорника подписать точно стоит», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Габриэль Барбоза выступает за «Фламенго» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в составе бразильской команды во всех турнирах, отметился 17 голами и 3 результативными передачами. Контракт 26-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до декабря 2024 года.