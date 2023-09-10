Гладилин: «У «Спартака» хорошие нападающие — Соболев и Мелешин. Этого достаточно»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, стоит ли красно-белым приобрести еще одного центрального нападающего.

Ранее из московской команды ушли в аренду Шамар Николсон и Кейта Бальде.

«У «Спартака» достаточно центральных нападающих. В атаке у команды много разноплановых игроков. Можно поменять тактику, и использовать тех футболистов, которые есть. У «Спартака» хорошие центральные нападающие — Соболев и Мелешин. Этого достаточно для красно-белых. Больше — уже перебор», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.