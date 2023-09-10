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Сегодня, 17:18

Гладилин: «У «Спартака» хорошие нападающие — Соболев и Мелешин. Этого достаточно»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, стоит ли красно-белым приобрести еще одного центрального нападающего.

Ранее из московской команды ушли в аренду Шамар Николсон и Кейта Бальде.

«У «Спартака» достаточно центральных нападающих. В атаке у команды много разноплановых игроков. Можно поменять тактику, и использовать тех футболистов, которые есть. У «Спартака» хорошие центральные нападающие — Соболев и Мелешин. Этого достаточно для красно-белых. Больше — уже перебор», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-u-spartaka-horoshie-napadayushhie-sobolev-i-meleshin-e-togo-dostatochno/
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ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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