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Сегодня, 18:54

Гладилин: «Спартаку» для победы в РПЛ не нужно усиливать никакую позицию»

Сергей Ярошенко
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о комплектации состава красно-белых.

«Чтобы бороться за победу в чемпионате, «Спартаку» не нужно усиливать никакую позицию. В составе достаточно игроков высокого класса. Если в клубе и захотят кого-то брать, то это должен быть футболист уровня Барко и Угальде. В линию атаки сейчас точно не нужно новых игроков. В остальных линиях у «Спартака» тоже все нормально. Но если вернется Промес, то я бы с удовольствием посмотрел бы на сочетание Барко, Угальде и Промеса. Вот это было бы хорошим усилением. Это возврат опытного игрока, который знает как играть в нашем чемпионате и который точно усилит команду», — цитирует Гладилина Legalbet.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того, что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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