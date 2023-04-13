Гладилин считает, что спортивный менеджмент в «Спартаке» можно поменять

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость, связанную с руководством московского клуба.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Лукойл» удовлетворен работой менеджмента «Спартака». На днях сообщалось, что в конце сезона клуб могут покинуть либо спортивный директор Пол Эшуорт, либо генеральный директор Евгений Мележиков.

«Что касается руководства «Спартака», то я никого из них не знаю, поэтому не могу сказать, стало ли лучше клубу с ними или нет. «Спартак» хорошо финансируется «Лукойлом». Вся инфраструктура клуба работает. «Лукойл» — мощная структура. Да, можно поменять спортивный менеджмент, но проблем с компанией, владеющей «Спартаком», нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 22 турах.