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Сегодня, 14:38

Гладилин считает, что спортивный менеджмент в «Спартаке» можно поменять

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость, связанную с руководством московского клуба.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Лукойл» удовлетворен работой менеджмента «Спартака». На днях сообщалось, что в конце сезона клуб могут покинуть либо спортивный директор Пол Эшуорт, либо генеральный директор Евгений Мележиков.

«Что касается руководства «Спартака», то я никого из них не знаю, поэтому не могу сказать, стало ли лучше клубу с ними или нет. «Спартак» хорошо финансируется «Лукойлом». Вся инфраструктура клуба работает. «Лукойл» — мощная структура. Да, можно поменять спортивный менеджмент, но проблем с компанией, владеющей «Спартаком», нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 22 турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-sportivny-j-menedzhment-v-spartake-mozhno-pomenyat/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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