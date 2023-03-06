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Сегодня, 16:32

Гладилин считает, что судейские ошибки в РПЛ неизбежны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о судейских ошибках в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ошибки происходят, они, наверно, неизбежны. Это не только у нас. Это непреднамеренно или неумышленно, не так, что кому-то кто-то помогает. Просто, видимо, качество судейства еще не на должном уровне. Надо работать дальше и повышать квалификацию судейского корпуса и технических ассистентов. Со всеми этими просмотрами у нас идет очень большая неразбериха. Болельщики уже не футбол смотрят, а за разборками, которые происходят на экране. Это неправильно. Футбол теряет от этого и превращается в судебный процесс», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

18-й турп РПЛ ознаменовался скандалом. Виталий Мешков в матче «Спартак» — «Урал» (2:2) после просмотра VAR отменил спорный гол Александра Соболева, объяснив это совершенным фолом.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/06/19899691.shtml
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