Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:43

Гладилин считает, что у Бонгонда не получится превзойти игроков «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал официальное объявление трансфера вингера Тео Бонгонда из «Кадиса» в «Спартак» и оценил трансферную политику красно-белых.

«Я понятия не имею об этом игроке. Учитывая команду, из которой он приходит, превзойти тех игроков, которые есть в «Спартаке», у него не получится. Значит, игрок берется для ротации. Я ничего не знаю о его уровне игры. Но то, что он играл за такую команду, как «Кадис», команду второго десятка, говорит о том, что никого из форвардов «Спартака» он не переиграет. Тут все вопросы к Абаскалю и Эшуорту. Я не знаю, для каких целей нужен этот игрок. «Спартаку» нужен центральный защитник, тот, что из «Тоттенхэма». Туда нужно направить силы и деньги. Это позиция, которая нуждается в усилении в «Спартаке». Усиливать позиции, в которых хорошие свои игроки, «Спартаку» не нужно. Даже Медина — это не усиление для «Спартака». Потому что на этих позициях играют наши хороший футболисты, которые уже прошли обкатку и созрели. 27 лет — это самый хороший возраст для футболиста. Единственное, как он может переиграть нападающих «Спартака», это если Абскаль будет ставить его в состав. Но это значит, что ему нужно будет вытеснить из состава тех игроков, которые сильнее его», —приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/maksum-zhumagulov-dal-mne-sovety-kak-pobedit-nema-265451/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккеист СКА канадец Лайпсик намерен получить российское гражданство
В «Питтсбург» пришел молодой менеджер. Возьмет ли Малкин свой четвертый кубок?
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА рассказали, когда клуб должен получить деньги от «Спартака» за Медину

«Пари НН» отклонил предложение «Газишехир Газиантеп» по Сулейманову из-за личного желания губернатора