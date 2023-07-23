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Сегодня, 21:36

Гладилин считает, что у «Спартака» проблемы в центральной зоне

Виктория Кравченко
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белым необходимо усилить центральную зону.

«Давно уже надо было усилить центральную зону. Все мячи, которые забивали, они из центральной зоны проходили. Стабильности нет, хребта команды нет. И эту зону надо было усиливать раньше, не брать игроков, на позициях которых своих достаточно. А этого не сделали, это вопрос к Эшуорту. Это самая слабая позиция, и вопрос по ней не решен. Проблемы будут в каждой игре», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.

«Оренбург» в следующем матче на выезде сыграет с «Рубином» 30 июля, начало — 15.00 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/23/20929682.shtml
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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