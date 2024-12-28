Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Гладилин считает, что Угальде может стать рекордной продажей в истории РПЛ

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Угальде набирается опыта. Видно, что он зависимый нападающий. Когда у «Спартака» стабилизировался стартовый состав, то у Угальде появилось хорошее взаимопонимание с партнерами. В атаке все-таки не так просто налаживать игру, но когда все ребята начали понимать друг друга и взаимодействовать между собой, то Угальде просто встал на острие и начал реализовывать моменты. Если Угальде будет продолжать играть и забивать в том же духе, то вполне реально, что он может стать рекордной продажей в истории РПЛ. Спартаковские менеджеры могут правильно распределить отступные и такой исход вполне возможен. Сейчас в Европе мало нападающих высокого класса, поэтому там перспективные игроки всегда очень высоко ценятся», — сказал Гладилин Legalbet.ru.

В сезоне-2024/25 Угальде провел в составе «Спартака» 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: Legalbet.ru
3
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Сегодня
Вчера
Неделя