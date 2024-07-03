Гладилин считает, что Угальде не оправдывает затрат «Спартака»: «Он должен давать результат»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал «СЭ» заявление агента Курта Морсинка, представляющего интересы нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

Ранее агент игрока заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег.

«За бесплатно никто не играет. Понимаете это? Я не знаю, какие деньги он получает, но он очень дорогой футболист. Угальде должен на эти затраченные средства давать результат. Пока этого результата нет», — сказал Гладилин «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.

(Александр Абустин)