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Сегодня, 09:23

Гладилин считает, что в «Динамо» необходимо наладить микроклимат

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин высказался о проблемах команды в текущем сезоне.

«Это надо у руководителей команды спрашивать, проводить анализ того, кто и как выступил. Микроклимат надо наладить в команде.

В «Динамо» грамотные руководители, там должны разобраться с этим. Не зная всей подноготной, что там в клубе происходит, дать какой-то совет со стороны невозможно», – приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

После 29-го тура «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в РПЛ. В последнем матче сезона бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом». Все игры заключительного тура пройдут 3 июня и начнутся в 17.00 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/31/20568932.shtml?updated
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