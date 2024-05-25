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Сегодня, 07:58

Гладилин: «В новом сезоне «Спартак» должен бороться за чемпионство»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, какую задачу на новый сезон должна ставить команда.

«Чего ждать от Станковича? Очень хороших результатов. Он оставляет Слишковича, который с ним поделится имеющимся опытом работы в «Спартаке» и даст информацию по футболистам. В команде очень хороший подбор футболистов, они готовы бороться за чемпионство. Так что, считаю, будет реально в первый же год ставить задачу выиграть РПЛ», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне-2016/17.

ФК Спартак (Москва)
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