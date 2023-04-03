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Сегодня, 13:03

Гладилин: «Пари НН» нужна эмоциональная встряска. Горлов потерял управление над командой»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, стоит ли «Пари НН» менять главного тренера.

«Конечно, в таких ситуациях, которая случилась с «Пари НН» надо менять тренера. Команде нужна эмоциональная встряска, потому что сейчас она в зоне турбулентности. Стыковые матчи для «Пари НН» — это хороший результат, но такими темпами можно вылететь напрямую. Решение поменять тренера правильное, Горлов потерял управление над командой», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

2 апреля сообщалось, что российский специалист Сергей Юран в ближайшее время станет главным тренером «Пари НН». Артем Горлов спустя 3 месяца будет уволен.

Клуб из Нижнего Новгорода с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-pari-nn-nado-menyat-trenera-gorlov-poteryal-upravlenie-komandoj/
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