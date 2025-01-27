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Сегодня, 17:39

Гладилин считает, что Зиньковскому надо уходить из «Спартака»

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о том, что полузащитник красно-белых Антон Зиньковский может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

— Зиньковскому надо уходить из «Спартака». Ему нет места в составе. Антону надо постоянно играть. Сидеть в запасе в таком возрасте — неправильно. Зиньковский — хороший футболист, ему надо совершенствоваться и расти.

— Куда лучше перейти Антону — в «Локомотив» или в «Химки»?

— В двух этих командах большая конкуренция. Если Галактионов заинтересован в Зиньковском, тогда у Антона хорошие шансы в «Локомотиве». В любом случае, ему придется бороться за место в составе. Еще не факт, что он будет играть в «Локомотиве» или «Химках», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Зиньковский сыграл за «Спартак» 13 матчей и отдал три голевые передачи. Полузащитник перешел в «Спартак» в июне 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
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