Гладилин считает «Динамо» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о дерби между ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

— ЦСКА обыграет дома «Динамо»?

— Сомневаюсь. Фаворит «Динамо», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

— Почему? У этих клубов равное количество очков.

— «Динамо» идет более уверенно. Это более интересная команда. Но шансы равны.

— Но армейцы будут играть на своем поле. Это не даст им дополнительного преимущества?

— Это уже давно не дает преимущества никому. Особенно когда между собой играют московские команды. Болельщики придут и с одной, и с другой стороны.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.