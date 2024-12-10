Гладилин считает низкую мотивацию игроков причиной неудач «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о причинах неудач «Зенита» перед зимней паузой в РПЛ.

В 17-м и 18-м турах чемпионата России сине-бело-голубые уступили «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:3).

«Прежде всего, у футболистов, которые несколько лет подряд выигрывают чемпионат, потерялась мотивация, особенно у легионеров, бразильцев, которые являются костяком. Вторая причина проблем — неудовлетворительная подготовка. Потому что если даже при плохой мотивации ты в порядке, то можешь включиться и сделать результат. Значит, была упущена подготовка», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в турнирной таблице с 39 очками. «Краснодар» идет 1-м с аналогичным количеством очков.