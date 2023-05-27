Гладилин считает равными шансы «Краснодара» и ЦСКА на победу в предстоящем матче

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче 29-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА.

«Фаворита нет. ЦСКА играл со «Спартаком» очень прилично, просто так сложился матч, хотя в первом тайме армейцы были даже получше. У «Краснодара» суперзадач на медали нет, но шансы примерно равны. «Краснодар» сейчас на подъеме, а у ЦСКА есть мотивация побороться за медали. Им нужна победа. В любом случае, второе-третье места будут разыгрываться в последнем туре», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в субботу, 27 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Краснодар» с 46 очками идет шестым.