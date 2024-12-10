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Сегодня, 04:08

Гладилин считает «Спартак» сильнейшей командой РПЛ

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру красно-белых в первой половине сезона чемпионата России.

«Прежде всего, Станкович определился со стартовым составом, не дергает команду, особенно в линии атаки. Ребята нашли взаимопонимание, поверили в себя и стали реализовывать свой потенциал. Мотивация, сыгранность футболистов и максимальная функциональная подготовка — вот основа, позволившая «Спартаку» провести такой яркий отрезок. На данный момент это самая сильная команда чемпионата, самая атакующая», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

«Спартак» одержал 6 побед подряд перед зимней паузой и занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.

Источник: «Газета.Ru»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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