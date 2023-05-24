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Гладилин считает справедливым решение КДК по защитнику ЦСКА Роше

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, что КДК РФС принял решение отменить красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Это полностью справедливо. Он сам виноват, что начал показывать те же движения, что и Соболев. А там болельщики были, судьи, все видели, и тут понять можно по-разному. Здесь он объяснил, видимо, или объяснили его представители, что он просто показывал те движения, он никого не хотел обидеть. То, что его удалили в матче, это правильно, не надо ничего показывать, судьи и без тебя разберутся, они грамотные ребята. Соболева и так бы удалили без него. А то, что не дали дисквалификацию, значит, аргументировал, объяснил, что показывал это не в чей-то адрес», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) форвард красно-белых Александр Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля. 24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши, а Соболева дисквалифицировать на четыре матча.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/24/20515076.shtml?updated
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