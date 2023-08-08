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Сегодня, 19:27

Гладилин согласился с решением РФС признать Семака лучшим тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что согласен с решением Российского футбольного союза (РФС) признать наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.

«Человек уже на протяжении многих лет выигрывает чемпионат страны — да, у кого-то могут быть какие-то претензии, но это естественно. Но как по мне, конкурентов у него на этой позиции пока не видно. Приз дали справедливо, на мой взгляд», — приводит слова Гладилина «Газетой.Ru».

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/08/21033566.shtml?updated
Сергей Семак
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