Гладилин согласился с решением РФС признать Семака лучшим тренером

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что согласен с решением Российского футбольного союза (РФС) признать наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.

«Человек уже на протяжении многих лет выигрывает чемпионат страны — да, у кого-то могут быть какие-то претензии, но это естественно. Но как по мне, конкурентов у него на этой позиции пока не видно. Приз дали справедливо, на мой взгляд», — приводит слова Гладилина «Газетой.Ru».

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.