Гладилин: «Не верю, что «Спартак» хочет подписать Беленова»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря «Факела» Александра Беленова в московский клуб.

«Зачем это нужно «Спартаку»? Ему уже 37 лет, ну какой смысл «Спартаку» покупать такого возрастного голкипера? В команде есть Максименко, Селихов и Свинов. И в эту вратарскую обойму еще добавить и Беленова? Не верю! Считаю, что это просто ложная информация», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Беленов выступает за «Факел» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 25 матчах, пропустил 24 гола и отыграл 10 встреч на ноль.