Гладилин считает, что летом «Спартаку» больше не нужно усиление

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин специально поделился мнением о трансферной политике красно-белых.

«Этим летом больше никого уже покупать не нужно. В обойме сейчас, наверное, около двадцати пяти футболистов примерно одинакового уровня, которые претендуют на место в основе, это слишком много. И в таком случае кто-то из них всегда будет без игровой практики, а это для спортсмена крайне печальная ситуация. Я думаю, что некоторых игроков можно продать или отдать в аренду. Как мне кажется, это и произойдет перед закрытием трансферного окна», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

Напомним, что трансферное окно в РПЛ закроется 5 сентября. «Спартак» в следующем туре чемпионата России примет «Ахмат».