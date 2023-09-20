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Сегодня, 12:41

Гладилин: «У «Спартака» до сих пор нет костяка команды и поставленной игры»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин предположил, придадут ли две последние победы красно-белых уверенности команде в РПЛ.

«Должны, ребята могут поверить в себя. У «Спартака» до сих пор нет костяка команды, поставленной игры. В субботу игра с «Динамо», а это серьезный соперник. Для «Спартака» — это проверка. Всем основным футболистам Абаскаль дал отдохнуть. Тренер молодой, начинающий. Он еще не знает многого. Абаскаль учится, набивает шишки. Его проблема в составе. В его распоряжении 22 человека, и он будет выбирать стартовый состав, а это очень сложно сделать. Много хороших футболистов, а игры нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

19 сентября «Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 3:0 в рамках 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России и занимает первое место в группе D (12 очков). 16-го числа красно-белые обыграли «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ (1:0). В чемпионате России московская команда идет на 6-й позиции, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-u-spartaka-do-sih-por-net-kostyaka-komandy-i-postavlennoj-igry/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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