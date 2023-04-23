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Сегодня, 03:11

Гладилин: «У «Динамо» нет шансов зацепиться за тройку лидеров»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре «Динамо» после поражения в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Нет у «Динамо» шансов зацепиться за тройку лидеров. Даже близко нет. Это бесполезно, они не смогут конкурировать с другими командами, стоящими выше. Им бы свое место сохранить, там «Краснодар» может «Динамо» с их позиции потеснить», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

?После 24 туров «Зенит» с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет в своем активе 39 очков и занимает пятое место.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/22/20272051.shtml
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