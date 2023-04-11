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Сегодня, 20:55

Гладилин выделил главную причину проблем «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему команда неудачно выступает после возобновления сезона в РПЛ.

«Основная причина заключается в том, что выбыли из строя сразу два лидера. Прежде всего, это Джикия в обороне. Из-за этого сразу нарушились связи в игре защиты. И Промес, который и организует атаки, и сам забивает. В команде есть два лидера, а заменить их некем. Третьего лидера не нашлось. В этом основная проблема. Можно, конечно, сетовать на невезение и обстоятельства, но это уже оправдания», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После возобновления чемпионата РПЛ «Спартак» одержал одну победу при трех ничьих и одном поражении с разницей забитых и пропущенных мячей 8-9. При этом отставание москвичей от лидирующего «Зенита» из Санкт-Петербурга увеличилось с 6 до 12 очков, и они опустились со второго на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Ростов».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10791680-gladilin-vydelil-glavnuyu-prichinu-problem-spartaka.html
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