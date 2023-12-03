Гладилин: «Спартаку» не хватает класса, чтобы обыграть команду, которая больше мотивирована»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил поражение красно-белых от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Грозненская команда победила в чемпионате России впервые со 2 сентября.

«Ахмат» больше хотел и был лучше настроен. А у «Спартака» не хватает класса, чтобы обыграть команду, которая больше мотивирована и больше мобилизована. Это основные причины. Удаление Абаскаля тоже сказалась. Плюс очередная ротация состава. Угадать состав, который поставит тренер на матч, очень сложно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

«Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 16 очков и поднялся на 13-ю строчку.