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Сегодня, 22:36

Гладилин: «Спартаку» не хватает класса, чтобы обыграть команду, которая больше мотивирована»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил поражение красно-белых от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Грозненская команда победила в чемпионате России впервые со 2 сентября.

«Ахмат» больше хотел и был лучше настроен. А у «Спартака» не хватает класса, чтобы обыграть команду, которая больше мотивирована и больше мобилизована. Это основные причины. Удаление Абаскаля тоже сказалась. Плюс очередная ротация состава. Угадать состав, который поставит тренер на матч, очень сложно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

«Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 16 очков и поднялся на 13-ю строчку.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005490938_gladilin_spartaku_ne_hvataet_klassa_obyigrat_komandu_kotoraya_bolshe_motivirovana
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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