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Сегодня, 22:25

Гладилин: «Если нет гарантий, что Промеса не экстрадируют из ОАЭ, то ему нельзя лететь на сборы «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, стоит ли форварду красно-белых Квинси Промесом, которому может грозить экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, лететь с командой на сборы в Дубаи.

«Если в ОАЭ не дадут гарантий, то игрок будет готовиться в Москве. В прошлом году он же тренировался здесь. Конечно, в команде немного другая подготовка, идет специальная работа. Но Промес — это взрослый профессионал, и с ним не возникнет проблем. Он знает, как готовиться. Здесь есть академия, есть где тренироваться, и условия хорошие. Но раз нет никаких гарантий, то лететь нельзя», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

6 января появилась информация о том, что футболиста могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после публикации фото со дня рождения в Дубае.

В мае 2023 года прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков. В июне он был признан виновным в своей стране в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005527747_gladilin_esli_net_garantiy_chto_promesa_ne_ekstradiruyut_iz_oae_to_emu_nelzya_letet_na_sboryi
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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