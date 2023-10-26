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РПЛ

26 октября, 20:36

Гладилин высказался о том, что белорусские арбитры могут начать работать в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что проблем от обслуживания белорусских судей в РПЛ не будет.

«Я считаю, что здесь, если есть какое-то соглашение с Белорусью, то это нормально. На качестве судейства это не скажется. Не думаю, что там не квалифицированные специалисты. Правила везде в футболе одинаковые. Интересно, как все будет выглядеть в юридическом только плане», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11250848-gladilin-vyskazalsya-o-tom-chto-belorusskie-arbitry-mogut-nachat-rabotat-v-rpl.html
Футбол
РПЛ
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