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Сегодня, 16:16

Гладилин заявил, что Абаскаль еще сырой как специалист

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о главном тренере Гильермо Абаскале и лидерах команды.

«Получилось так, что выбыли лидеры — Джикия и Промес. На них многое держалось — и оборона, и атака. Других лидеров в команде нет. Есть много способных и талантливых футболистов, но они пока не готовы, чтобы заместить лидеров. «Спартак» как раз играл против хорошо организованных и «тренерских» команд. Абаскаль, прежде всего, проиграл в этих играх как тренер. Ему самому нужно формироваться! Ему нужно набираться опыта, потому что, он еще сырой как специалист», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В 22-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005077442_gladilin_abaskal_esche_syiroy_kak_specialist
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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