Гладилин заявил, что Абаскаль не смог поставить «Спартаку» игру



Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль за время работы так и не смог поставить команде игру.

«В РПЛ остался последний тур. Поставить игру команды Абаскалю пока так и не удалось. У них были и хорошие матчи при максимальной самоотдаче, были и провальные, как с «Акроном» на Кубок. Здесь все решит функциональное состояние команды и самоотдача, тогда будет результат. А поставленной игры в этом сезоне Абаскалю не удалось, хотя видно, что он старался», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. В феврале «Спартак» продлил с ним контракт до 2025 года.