Гладилин заявил, что Гончаренко снова смог переиграть Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на ничейный результат в матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом» (0:0).

«Давайте исходить из результата. Ничья для «Спартака» явно ничего хорошего не значит, это первый факт. У «Спартака» состав гораздо сильнее, чем у «Урала», это второй факт. И вот у нас есть два факта, от которых стоит отталкиваться сегодня. Это значит, что Гончаренко вновь переиграл Абаскаля. Да, «Урал» не смог победить, но с их составом при текущих условиях эта ничья явно будет положительным результатом. А вот для «Спартака» это неудача. В чем причина? Я так понял, что даже Абаскаль этого объяснить не может», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».