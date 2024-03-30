Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 22:55

Гладилин заявил, что Гончаренко снова смог переиграть Абаскаля

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на ничейный результат в матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом» (0:0).

«Давайте исходить из результата. Ничья для «Спартака» явно ничего хорошего не значит, это первый факт. У «Спартака» состав гораздо сильнее, чем у «Урала», это второй факт. И вот у нас есть два факта, от которых стоит отталкиваться сегодня. Это значит, что Гончаренко вновь переиграл Абаскаля. Да, «Урал» не смог победить, но с их составом при текущих условиях эта ничья явно будет положительным результатом. А вот для «Спартака» это неудача. В чем причина? Я так понял, что даже Абаскаль этого объяснить не может», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» — тринадцатый (20 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-goncharenko-vnov-sumel-pereigrat-abaskalya/
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
3
Обсудить
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаренко рассказал, кто помогает ему выбирать состав на матч

Гончаренко: «Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки»