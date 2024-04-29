Гладилин заявил, что игроки «Зенита» проигрывают из-за нехватки мотивации

Сегодня, 12:17
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что «Зенита» столкнулись с психологическими трудностями.
«Мотивация уже потеряна. Качество игроков у клуба огромное, выбор огромный. Пять раз побеждать в чемпионате — уже приелось многим футболистам, и той мотивации, которая была раньше у них, особой я не вижу, чтобы горели глаза и чтобы было желание победить еще раз, мое субъективное мнение», — цитирует Гладилина «Газета.RU».
После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) пока идет на первой строчке. На второй позиции находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.