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Сегодня, 16:19

Гладилин заявил, что качество игры в РПЛ пока на низком уровне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями об уровне команд после возобновления сезона РПЛ после зимней паузы.

«Идет много борьбы, качество полей пока еще не на высоком уровне. Кто лучше функционально подготовлен и мотивирован, тот, как правило, и побеждает. Явного преимущества даже у лидера не было. Пока еще идет весенний футбол, и мало наигранных комбинаций, много технического брака, много борьбы. Хорошая готовность есть у некоторых клубов после сборов. А так, качество игры пока на низком уровне», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

После 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. На втором месте — «Спартак» (37 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/06/19899463.shtml?updated
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