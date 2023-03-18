Гладилин заявил, что Личка переиграл Абаскаля

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выездном поражении красно-белых в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» (0:2).

«Прежде всего, Личка переиграл Абаскаля — как в прошлом матче он переиграл Бердыева. Он умеет строить игру команды на контратаках. Он понимал, что «Спартак» будет действовать первым номером, и строил игру очень правильно и грамотно, использовал свои ресурсы. У него очень быстрые переходы в средней линии, в атаке, и есть игроки, которые этим пользуются — это принесло результат. Не знаю, какие проблемы были у «Спартака» в обороне. Когда в защите идет большая ротация, не хватает взаимопонимания. А когда идет игра на встречных курсах, не хватает взаимной подстраховки. Поэтому и получился перевес «Оренбурга» в два мяча. Моменты у него возникали, и игроки были быстрее», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.