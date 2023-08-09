Гладилин заявил, что матч с «Зенитом» будет показательным в плане определения уровня «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о пяти победах красно-белых на старте сезона.

«Очень хороший календарь на старте. Посмотрите на соперников. Да и «Урал» можно обыгрывать в следующем туре, потому что он не ставит серьезных задач. Поэтому если москвичи хотят бороться за титул, то надо добывать три очка в матче с этим соперником. А вот потом в гости приедет «Зенит». Это будет показательный матч, чтобы определить уровень нынешнего «Спартака». Гости укомплектованы сильными футболистами. И вообще, все будет видно, когда начнутся матчи с сильными соперниками. А пока удача повернулась, микроклимат хороший, и функционально «Спартак» здорово готов. Все это надо поддерживать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

В текущем сезоне «Спартак» одержал 3 победы в чемпионате России и 2 — в FONBET Кубке страны. На данный момент московская команда с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. В рамках 4-го тура спартаковцы встретятся с «Уралом». Матч пройдет 11 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.