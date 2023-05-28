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Сегодня, 20:32

Гладилин заявил, что недоволен качеством игры «Спартака» в матче с «Пари НН»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ничьей красно-белых с «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ (0:0).

«Ни качеством игры, ни результатом я не доволен. Я ожидал более яркой и откровенной игры от «Спартака» именно. А нижегородцы сделали то, что могли, и реализовали то, что умели. Свой ресурс они использовали почти максимально, поэтому их ничья полностью устроила», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

После этой игры «Спартак» сохранил третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Оба матча пройдут 3 июня.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/28/20543456.shtml
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