Гладилин заявил, что непопадание «Спартака» в тройку в РПЛ по итогам сезона будет неудачей для команды

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о результатах команды в первой трети чемпионата России-2022/23.

«Надо смотреть на работу Абаскаля после первого круга. Да, «Спартак» убедительно обыграл «Зенит» в кубке, но это одна игра. Если красно-белые с таким составом будут вне тройки, то это неудача для команды. «Спартак» должен всегда быть в лидирующем трио и бороться за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в 10 матчах.