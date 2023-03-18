Гладилин заявил, что «Оренбург» был настроен на результат больше «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от матча «красно-белых» с «Оренбургом» (0:2).

«Оренбург» правильно построил игру. В первом тайме «Спартак» не проснулся и играл не в полную силу. Те перестроения, которые идут в обороне, все-таки сказываются. Взаимопонимания мало. А хозяева вышли больше настроенные на результат. Сыграли строго, в быструю атаку. Использовали свои моменты. «Спартак» недооценил соперника? У них так часто бывает. Так было с «Уралом» в первом тайме. Как только они надеются, что сыграют за счет класса и не выходят с первых минут с максимальной самоотдачей, возникают проблемы. Это произошло и сегодня. Соперник грамотный, и когда ты не полностью мотивирован, плюс есть проблемы в обороне, оппоненты этим пользуются", — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.