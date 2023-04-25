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Сегодня, 20:12

Гладилин заявил, что «Спартак» обыграл «Краснодар» за счет активности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о победе красно-белых в матче РПЛ против «Краснодара» (4:3).

«Во втором тайме у «Спартака» вышел Промес, что помогло красно-белым одержать победу. Промес еще не в лучшей форме, но он проявил себя. Во втором тайме красно-белые выиграли за счет активности. Им помогли удача и мастерство. Мастерство Промеса и удача в третьем мяче. Кто больше хочет, тому и везет. Так в футболе и бывает», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

После этой игры «Спартак» набирает 48 очков и приближается к «Ростову» (49 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/25/20292805.shtml?updated
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